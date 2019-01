A San Lorenzo al Mare un seminario sullo sviluppo dei processi cognitivi attraverso la pratica sportiva

San Lorenzo al Mare. Il Comitato territoriale Uisp di Imperia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare ed in collaborazione con la scuola regionale dello Sport Coni Liguria, organizzano un seminario gratuito sul tema “Lo sviluppo dei processi cognitivi attraverso la pratica sportiva” che si terrà sabato 26 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, presso il Teatro Samuel Becket in via Vignasse 1 a San Lorenzo al Mare.

I cosiddetti processi cognitivi connessi alle prestazioni sportive sono da sempre al centro degli studi della psicologia dello sport, che si pone l’obiettivo di elaborare tecniche utili ad individuare quali capacità e abilità possano aiutare l’atleta ad affrontare al meglio delle proprie possibilità la prestazione sportiva. In tal senso, la condizione mentale dello sportivo, che comprende tra le altre l’attenzione, la concentrazione, la motivazione e la gestione di ansia e stress prima durante e dopo l’esecuzione del gesto tecnico, ricomprende abilità che, come tali, possono essere allenate e migliorate con il tempo mediante appositi esercizi e l’ausilio di professionisti qualificati, garantendo così, oltre che un miglioramento complessivo in termini di performance, anche un’interessante esperienza di crescita e di consapevolezza del proprio corpo e del proprio benessere psico-fisico.

Allo stesso modo, in tutta evidenza risulta valido anche il processo inverso, ovvero la possibilità di usufruire delle dinamiche tipiche dello sport e del gioco più in generale per incrementare lo sviluppo di processi cognitivi fondamentali, attinenti la definizione dei ruoli, la relazione tra compagni di squadra e avversari, l’osservanza delle regole, lo spirito competitivo e di collaborazione, la scelta degli obiettivi e l’elaborazione di strategie. Insomma, non solo la mente sana dimora in un corpo sano, ma la pratica sportiva fa bene alla mente, migliorando umore, attenzione, concentrazione, memoria, capacità di pianificazione e tutte le altre abilità coinvolte nei processi di apprendimento, oltre che favorire l’autostima e la capacità relazionale a livello sociale.

Questi gli argomenti al centro del seminario, a margine del quale è previsto anche un apposito question time, al quale interverranno in qualità di relatori il prof. Caludio Priarone che affronterà in generale il tema dello studio dei processi cognitivi, il prof. Angelo Gadina, che si soffermerà più nel dettaglio sul ruolo del gioco nello sviluppo dei processi cognitivi e infine la psicologa dott.ssa Katya Iannucci, la quale analizzerà le capacità cognitive e psicologiche attive nello sport.

La partecipazione è libera, previa iscrizione tramite Uisp Imperia (imperia@uisp.it tel. 0183/299188) o mediante Coni Point di Imperia (imperia@coni.it, tel 0183/291345).