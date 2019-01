A Riva Ligure tutto è pronto per il galà dell’Epifania

Riva Ligure. Aspettando l’Epifania che di tradizione tutte le feste porterà via, niente di meglio che salutare questo periodo di festeggiamenti con la musica: l’occasione sarà per sabato 5 gennaio alle 21 presso l’oratorio di San Giovanni Battista.

“Giunta alla sua settima edizione il Galà dell’Epifania sarà una serata che accontenterà tutti gli appassionati di lirica e gli amanti della bella musica, dichiara l’assessore al Turismo e Manifestazioni Francesco Benza, perché una prerogativa dei concerti preparati dal mezzosoprano Rosy Zavaglia è che la musica debba arrivare al cuore delle persone.

Il concerto vedrà appunto la partecipazione del mezzosoprano Rosy Zavaglia, già nota al pubblico ligure locale per il suo ormai ventennale Memorial intitolato al fratello il maestro Salvador Zavaglia, il baritono Lorenzo Battagion, artista del Teatro Regio di Torino, la giovanissima soprano Francesca Riba, una sorpresa canora tutta da scoprire. Interverrà la international special guest Simone Baldazzi, che con la sua meravigliosa voce sta girando il mondo. Saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Zaccaria.

Il programma sarà vario e spazierà dal repertorio lirico più famoso (arie celeberrime quali Largo al factotum dal Barbiere di Siviglia e l’aria della Regina della notte dal Flauto Magico), al pop lirico con brani che sono impressi nella mente del pubblico per la loro internazionalità (My way, Con te partirò, Il mare calmo della sera, per citarne alcuni), fino a toccare l’operetta e i brani tradizionali natalizi. L’ingresso è libero.