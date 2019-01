A Imperia una giornata dedicata al riuso, riciclo e donazione dei giocattoli

Imperia. Domani mattina, domenica 6 gennaio, in via Cascione, dalle 9 alle 13, si terrà la manifestazione ‘Giocattoli in MoVimento’.

Sarà una giornata dedicata al riuso, riciclo e donazione dei giocattoli. “Portate giocattoli e/o libri e sceglietene uno tra quelli presenti, sarà un momento di condivisione tra i bambini. I giocattoli presenti a fine giornata saranno donati all’ospedale Gaslini e ad associazioni” - spiegano gli organizzatori.