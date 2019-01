A Imperia l’attesissimo spettacolo di Marta & Gianluca

Imperia. Sabato 19 gennaio alle 21 arriva l’attesissimo appuntamento con lo show di Marta & Gianluca al Teatro del Mare, presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7.

Marta & Gianluca sono il duo comico diventato molto celebre grazie a un nuovo modo di fare comicità, veloce ma ricco di spunti, tanto da consegnare al pubblico uno strascico di risate su ogni successiva battuta, ancora coperta dalla reazione sulla precedente. Il loro esilarante spaccato sulla vita di coppia è un’ibridazione così efficace da moltiplicare i tanti mondi che portano sul palco in tante visioni di noi, se potessimo guardarci dall’esterno.

Marta & Gianluca iniziano a lavorare in forma di duo comico dal 2010 in poi, in seguito alla partecipazione all’edizione televisiva di Zelig Off, con una divertente e intelligente parodia dello Speed Date. Nel 2015 conducono la seconda edizione di Extra Show su Mediaset Extra e partecipano come ospiti alla puntata finale del Festival di Sanremo 2015 condotto da Carlo Conti. Nell’estate dello stesso anno sono ospiti fissi del quiz show “Gli italiani hanno sempre ragione”. A Sanremo 2016 sono presenti in tutte le serate interpretando i coniugi Salamoia. Continuano adesso le loro apparizioni, concentrando una larga parte dell’attività nelle tournée teatrali.

Il cartellone del Teatro del Mare ospita importanti personaggi della televisione, della prosa e della musica italiana e internazionale, grazie al sostegno del Comune di Imperia, con il cui Assessore alla Cultura Marcella Roggero, i direttori artistici Eugenio Ripepi e Matteo Monforte hanno concertato la rassegna, degli sponsor Conad, Federturismo Riviera dei Fiori – Confindustria Imperia, Comitato S.Giovanni Ineja, Civ Consorzio Porto Maurizio, Ristorante Salvo Cacciatori, Braceria Pizzeria Fuori Mano, XL Hamburger, Arimondo Srl, Società Agricola Lupi, l’Amdaradan, dei partner The Bloggest, Artemis New Media, Crea Media, Proxima Associazione No Profit, Due parole in riva al mare. Continua la partnership con l’ITT Thomas Hanbury Corso Turistico del Ruffini, i cui allievi, guidati dalla docente Angela Refforzo, con la collaborazione delle docenti Gisella Rosso e Floriana Palmieri, si occupano della fase di promozione della rassegna con la distribuzione del materiale pubblicitario, della prevendita dei biglietti al Botteghino del Teatro Cavour, e dell’accoglienza degli spettatori al Museo Navale nei giorni in cui andranno in scena i numerosi spettacoli.

Dopo Marta & Gianluca, seguiranno Daniele Raco il 26 gennaio, Enzo Paci il 2 febbraio, Enrico Bonavera il 9 febbraio, Mauro Pirovano il 16 febbraio, La Grande Notte dei Loser il 23 febbraio, Gianluca “Scintilla” Fubelli il 2 marzo, Nando Timoteo il 9 marzo, Pino Petruzzelli il 16 marzo, Las Valentinas il 22 marzo, Saverio Raimondo il 23 marzo, Dario Benedetto il 29 marzo, Alessandro Bergallo il 30 marzo. Chiude il 6 aprile Mirko Darar.

Prenotazioni al 339-5753743.