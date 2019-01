A Diano Marina continuano gli “Incontri in biblioteca”, appuntamento con Pino Boero e Walter Fochesato

Diano Marina. Continuano giovedì 17 gennaio alle 16 gli Incontri in biblioteca 2019 aperti dal dr. Brunazzi martedì 15, presso la Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica Angiolo Silvio Novaro promossi dal presidente del consiglio con delega alla cultura Ennio Pelazza.

In questa occasione verrà presentato il libro “A föa du bestento – Fiabe liguri”, all’incontro saranno presenti gli autori Pino Boero e Walter Fochesato e l’editore Federico Traversa. Nel libro si può trovare una raccolta di fiabe liguri con riferimenti a luoghi, contenuti, modi di dire e di agire tipici della nostra bella regione. Le fiabe della Liguria sono state esaminate per la prima volta da un ricco avvocato americano James Bruyn Andrews, che amando la nostra regione e conoscendone i dialetti, pubblicò a Parigi nel 1892 quei Contes ligures che oggi, ripresi in parte da

Pino Boero e Walter Fochesato, fanno parte del volume. Il libro contiene, oltre a quelle raccolte dallo studioso statunitense, anche fiabe che derivano dalle memorie infantili degli autori, “finte fiabe” che non si concludono come A föa du Bestentu che dà il titolo al libro … Un viaggio meraviglioso, dunque, attraverso la Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, passando per le valli dell’entroterra.

Pino Boero è stato professore ordinario dell’Università di Genova nel settore storico- pedagogico e ora insegna Letteratura per l’infanzia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dello stesso Ateneo; fa parte delle Giurie di numerosi premi letterari sui libri per ragazzi. Ha pubblicato numerosi volumi e collabora alle riviste “Andersen” e “Liber”.

Walter Fochesato studioso di letteratura per l’infanzia e di storia dell’illustrazione è coordinatore redazionale del mensile “Andersen. Il Mondo dell’Infanzia”. Insegna Storia dell’Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata e gestisce laboratori di Letteratura per l’infanzia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Recentemente ha pubblicato numerosi volumi presso la casa editrice Interlina. La Chinaski Edizioni è nata a Genova nell’aprile del 2004 con un obiettivo semplice: la pubblicazione di buoni libri in assoluta libertà.