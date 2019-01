valle roya

A Breil-sur-Roya lo spettacolo delle pecore in transumanza foto

Per il passaggio degli ovini non si sono registrati particolari disagi per il traffico sulla RD6204 (SS20)











Breil-sur-Roya. Si è svolta questa mattina la transumanza che ha attraversato la pittoresca località royasca. Erano 700 tra pecore e montoni, provenienti da località Maglia e diretti nella frazione Libri ha oltrepassato stamane il ponte Charabot, offrendo a residenti e turisti uno spettacolo raro e visibile solo due volte l’anno. Per il passaggio degli ovini non si sono registrati particolari disagi per il traffico sulla RD6204 (SS20). Foto di Kozmic Saoirse