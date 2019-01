Bordighera. Si è svolta ieri pomeriggio, nei locali in via Mameli a Borghetto San Nicolò, la premiazione del concorso “Presepi sotto le Stelle”, organizzato dall’associazione culturale “Voci e Note sotto le Stelle” e giunto quest’anno alla 19esima edizione. Trenta i presepi in gara, uno più originale dell’altro. Tutti, così come previsto dal regolamento, realizzati su apposito sostegno e grandi, al massimo 70 x 70 centimetri. I partecipanti hanno creato piccole opere d’arte utilizzando i materiali più diversi per esprimere la propria creatività.

Presepe più complesso nella lavorazione – presepe come arte: Rosanna. Motivazione: “Più tecniche associate, lavoro di precisione, luminoso”.

Presepe più originale come tecnica e/o materiale: scuola dell’infanzia via Pelloux Villa Felomena, maestre Silvana e Sabina. Motivazione: “Presepe plastic free, originale”.

Presepe più significativo come messaggio: Cristina Romeo. Motivazione: “Molto attuale, raggruppa diverse tematiche importanti attuali come l’immagine e l’uguaglianza” .

Presepe più rappresentativo come strumento di condivisione e divulgazione: Gloria Pantani. Motivazione: “Materiale naturale e riciclato”.

Menzione speciale: Rosanna. Motivazione: “Appartenente al territorio, artistico”.

Premio “Il preseparo d’oro” (3a edizione) a Emanuele Capraro, Andrea Palmero, Antonello Muzzana dell’associazione “a Pria Preziusa” per la passione e la tradizione.

Giuria: Laura Pastore (consigliere di maggioranza), Marzia Baldassarre (assessore), Axel Vignotto, Gianluca Gazzano .

Partecipanti: Samuele Burzese, Marius Dracon, Renè Risso, Daniele Bozzarelli, scuola Andrea Doria Vallecrosia classe I, Renè Risso, classe V elementare catechismo Borghetto, Gaia e Nicolò Pullino, Romeo Lorena, Silvano, suor Amabel “congregazione suore dell’Immacolata”, Rosanna, Teresa, Orestina, Matilde Evoli, Rosella Lo Passa, Laura Penna, Giuliana Mastroieni, Viviana e famiglia, Gloria Pantani, Fulvia, Ferruccio Poggi, Carlotta e Sara, Romeo Federica, Marchetta Carmela, Fondazione Chiappori, Romeo Cristina, Francesca Cancetta, Arianna Burzese, scuola dell’infanzia Villa Filomena sez B maestre Silvana e Sabrina.