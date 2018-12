Ventimiglia. Il 15 e 16 dicembre la famiglia Tsukuri ha ottenuto grandi risultati sia nell’ambito agonistico che formativo.

Sabato lo stage di kick boxing tenuto dal maestro Mirko Grillo, coordinatore nazionale kick boxing Csen, il coordinatore provinciale David Ambrosio della palestra Indomita di Sanremo, il tecnico Francesco Strangio, Luca Maggio del team Kombat Poject, e l’istruttore Stefania Armando del team Grillo Tsukuri.

Più di 50 ragazzi dai 6 anni in su si sono messi in gioco sul Tatami passando a pieni voti gli esami, e affinando la tecnica grazie al grande staff tecnico. Domenica 16 è stato il turno del gruppo Tsukuri judo, 27 atleti si sono messi in gioco alla trentesima edizione del torneo di Natale organizzato dal Judo Marassi che come ogni anno dimostra grandissime doti organizzative.

Andiamo al medagliere oro per Grillo Micael, Grillo Ginevra, Fiorini Chiara, Fiorini Alessio, Gagliano Gabriel, Rosadi Riccardo. Argento per Pileio Martino, Masala Dino, Conoscenti S tefano, Buccafurri Tommaso, Monterosso Nicolò, Isabel Pederzani, Marchetta Pietro, Giada Rosadi. Bronzo per Liotta Vasco, Pederzani Antony, Catassi Gabriele, Catassi Federico, Laudiero Giuseppe, Samuele Bosio, Lorenzi Luca, Di Giorno Marco, Marchetta Samuele, Morsia Andrea, Mancarella Antonio, Mancarella Fernando, Dami Gabriele. L’ottimo medagliere porta Tsukuri Judo Ventimiglia a un passo dal podio classificandosi quarta nella classifica per società.

“Tsukuri che in giapponese vuol dire costruire e un nome azzeccatissimo per questa società, al fianco di persone come Simone Catassi, Mauro Morsia, Mirko Grillo, Stefania Armando, Francesco Strangio, David Ambrosio, Luca Maggio, la società si è messa in moto per costruire ambienti con discipline diverse ma con un unico denominatore, il rispetto, fondamento principale per le arti marziali e la vita quotidiana, cerchiamo di insegnarlo ai nostri ragazzi dando sani imput su cui costruire le basi della vita e del senso civico. Che dire quando un sogno comincia a realizzarsi vuol dire che la strada e quella giusta per poter lasciare un segno importante nella società. Continuano le innumerevoli attività del gruppo riscontrando sempre più interesse come il corso gratuito di difesa personale alle forze armate e alle donne, nel 2019 lo faremo anche a Montecarlo, le promozioni per i più giovani, i corsi di formazione tecnici, grandi attività sotto marchio CSEN sposate a pieno dal presidente Francesco Proietti e dai comitati regionali e provinciali. Vi auguriamo un felice Natale e un buon inizio 2019, venite a trovarci in una delle nostre società affiliate” - afferma la società.