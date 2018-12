Sanremo. Dopo l’inaugurazione di sabato scorso, la Mostra Fotografica “We Want Miles!” – articolata in una cinquantina opere di Umberto Germinale, dedicate all’indimenticato trombettista – prosegue ospitando la rassegna di concerti intitolata Jazzin’ che, dopo l’esibizione del quartetto di Livio Zanellato in occasione dell’apertura, in questo week-end propone due interessanti appuntamenti.

Sabato 15 dicembre salirà sul palco “Ottimo 4tet” e domenica 16 sarà invece in scena il “Bellato Pettigiani acoustic duo”, entrambi con inizio alle ore 18.00 e con ingresso ad offerta libera.

I due eventi – organizzati della Cooperativa “Dem’Art”, con il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure – proseguiranno fino a fine anno con una serie di concerti che si intensificheranno durante le festività. La mostra fotografica “We Want Miles!” – aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 – è ad ingresso gratuito ed i concerti della Rassegna Jazzin’ sono sempre alle ore 18.

“Ottimo 4tet” è un estratto del progetto “Ottimo Massimo”, del sassofonista Andrea De Martini: con lui, sul palco, Lorenzo Herrnhut alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso e Rudy Cervetto alla batteria. Si tratta di un viaggio tra i ritmi ed i suoni delle musiche d’America: dal blues al jazz, dalla bossa al funky.

Il “Bellato Pettigiani acoustic duo” è formato da Claudio Bellato alla chitarra e Maurizio Pettigiani alle percussioni: un duo acustico di grande spessore che dipingerà dei quadri sonori fra jazz, popular songs ed evergreens.