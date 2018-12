Via al concorso per 24 impiegati, si prevedono oltre 1500 domande

Sanremo. Via al concorso per 24 posti di assistente amministrativo, categoria C, dei quali 11 riservati a già dipendenti a tempo indeterminato. Il bando la cui scadenza è il 3 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Prevista una grande partecipazione, visto che la direzione generale dell’Asl 1 Imperiese si è riservata di effettuare una preselezione nel caso in cui il numero dei candidati superasse i 1.500 aspiranti.

Le assunzioni effettive, considerati i pensionamenti previsti, potrebbe anche essere superiore rimanendo la graduatoria aperta nei prossimi anni.

Possono partecipare tutti i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea, i familiari di un cittadino dell’UE non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno, oppure i cittadini di Paesi terzi col permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conoscenze informatiche di base e della lingua inglese.

La selezione prevede una prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica su uno o più argomenti di diritto costituzionale, amministrativo, diritto del lavoro in ambito sanitario pubblico, diritto e organizzazione sanitaria, nozioni di ragioneria pubblica, applicazione delle regole di contabilità nelle Aziende sanitarie locali. Una prova pratica per valutare la predisposizione alla qualificazione professionale richiesta e in particolare in riferimento alle attività di competenza di un’azienda sanitaria locale e, infine, la prova orale che verte su uno o più argomenti indicati nella prova scritta, oltre a elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Qualora il numero candidati ammissibili sia superiore a 1.500, è facoltà dell’amministrazione effettuare una prova preselettiva.

Le domande potranno essere inviate entro il 3 gennaio 2019 in via telematica attraverso il sito internet dell’Asl n. 1 (www.asl1.liguria.it) previa registrazione selezionando la voce “Concorsi”, a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede dell’Asl a Bussana di Sanremo, o tramite Raccomandata A/R.

bando amministrativi