Vento forte in quota. Impianti chiusi a Limone Piemonte

Limone Piemonte. Forte vento, impianti chiusi. Si registrano raffiche molto forti su tutto l’arco alpino delle Marittime, il vento, proveniente da settori occidentali, spira con punte che si aggirano intorno ai 100km/h.

La Riserva Bianca, per l’incolumità degli sciatori ha deciso quindi di non aprire il comprensorio, impossibilitata anche nel far funzionare gli impianti di risalita, che, per motivi di sicurezza, attraverso un software si bloccano quando il vento spira troppo forte.