Bordighera. Vento forte da Ponente. A causa della bassa pressione sull’Europa centro-orientale nella giornata di oggi venti forti da Ponente/Libeccio di forte intensità stanno soffiando sull’intero Nord-Ovest senza risparmiare alcuna zona. Palme piegate, luminarie di Natale che dondolano pericolosamente, tende da sole dei negozi che sbattono e cumuli di foglie cadute dagli alberi soprattutto sulla via Romana.

Quest’oggi a Bordighera (come tutte le località costiere del dipartimento Alpi Marittime e provincia di Imperia), il vento e il mare molto mosso stanno creando disagi a numerosi turisti e residenti che, in questa giornata di festa, avrebbero desiderato concedersi una passeggiata o un pranzo sul mare grazie alle temperature gradevoli e che invece, si vedono costretti a ripiegare in zone più riparate del centro. Sul lungomare Argentina si contano poche persone nonostante siano tanti i turisti che stanno affollando la Città delle Palme, molti però si concedono una breve pausa dal Marabutto in pineta o a Sant’Ampelio per scattare una foto al mare increspato.

Fortunatamente nonostante le raffiche si aggirino intorno ai 70/80kmh non si registrano danni, ma si invita comunque a non sostare sotto gli alberi.