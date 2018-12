Ventimiglia, Vallecrosia e Sanremo location di un film sui primordi del cristianesimo

E’ online il trailer ufficiale del film “Maryam of Tsyon – Escape to Ephesus & CAP II – Teotokos” https://www.mymovies.it/film/2019/maryam-of-tsyon/trailer.

Alcune scene sono state effettuate anche nella provincia di Imperia, in particolar modo tra Ventimiglia, Vallecrosia e Sanremo. Sono state toccate anche la Francia e la Turchia, alcune riprese sono state effettuate a Monaco ed Efaso.

Nello specifico potremo riconoscere la spiaggia della città vallecrosina, scelta dal regista Qvq come location per la sua bella e grande spiaggia libera, perfetta per girare la scena dell’uccisione di Lazzaro e la Cattedrale della città di confine.

Si tratta infatti di un lungometraggio sulla vita di Maria Santissima madre di Gesù. Il cast è composto da giovani attori che si sono messi in gioco per realizzare questa bilogia (forse trilogia) sulla vita di Maria.

La sceneggiatura originale del film ripercorre la fuga da Gerusalemme dei primi cristiani e il loro insediamento ad Efeso. La troupe italiana è stata l’unica ad essere autorizzata dal governo turco a girare sui luoghi archeologici originali, da molti anni a questa parte.

L’argomento storico e religioso del film non è trattato solo sotto il profilo bibliografico, ma anche umano e teologico. E’ totalmente di produzione italiana, indipendente e a basso budget. La durata è di circa 2 ore e 30 minuti.