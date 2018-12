Ventimiglia, un tubo dell’Italgas tiene in scacco i lavori per la ricostruzione del ponte di Bevera

Ventimiglia. “Se ad oggi i lavori per la ricostruzione del ponte di Bevera non sono ancora iniziati è perché c’è un ente che si chiama Italgas e che si è svegliato, dopo tutto questo tempo, accorgendosi di avere un tubo del gas in mezzo al tracciato e questo ci sta obbligando a ritardare la bonifica bellica”. A dirlo, quando in consiglio comunale si stava discutendo della ricostruzione del ponte di Bevera, crollato nel 2014 durante un’alluvione, è il sindaco Enrico Ioculano.

All’ordine del giorno di oggi, votato poi favorevolmente dalla sola maggioranza, c’era infatti una questione puramente tecnica: la revoca in autotutela della delibera di consiglio comunale in cui era stato approvato il progetto per la realizzazione di un’opera complementare alla costruzione del ponte stesso. “Non è per questo aspetto, che è una pura formalità, che i lavori non sono iniziati”, specifica Ioculano, “Il ritardo è dovuto all’Italgas che, seppure invitato, non ha mai partecipato alle conferenze dei servizi durante le quali è stato presentato il progetto del ponte. Il cantiere noi lo abbiamo già consegnato ad ottobre, dopo che il 17 settembre avevamo firmato il contratto”.

“Sia noi che l’ingegner Cesare Cigna (dirigente dell’ufficio tecnico comunale, ndr) pressiamo continuamente l’Italgas per avere il progetto di spostamento di un tubo che non mi sembra neanche la fine del mondo”, conclude il sindaco.