Ventimiglia, travolto da un bancale, operaio ferito in corso Mentone. In codice rosso al Borea

Ventimiglia. Un operaio di 60 anni è rimasto ferito stamani in seguito al crollo di un bancale che lo ha travolto mentre stava lavorando in una azienda agricola di corso Mentone, in località Grimaldi Inferiore.

L’uomo non sarebbe grave. Ha riportato la sospetta frattura degli arti inferiori, ma non del femore che avrebbe complicato il quadro clinico dell’uomo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 insieme con un equipaggio della Croce Verde Intemelia. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.