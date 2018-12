Ventimiglia, tombe danneggiate da crollo albero. Comune invita i parenti dei defunti a chiedere i danni

Ventimiglia. Il forte vento di domenica 9 dicembre ha causato il crollo di un albero che ha travolto e danneggiato alcune tombe a terra nel campo 6 del cimitero di Roverino. Per questo motivo, il Comune ha stilato l’elenco delle sepolture danneggiate, invitando i parenti dei defunti a recarsi presso l’ufficio cimiteriale in piazza della Libertà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, per inoltrare richiesta di risarcimento danni all’Ente.

Di seguito i nomi dei defunti le cui tombe sono state danneggiate:

– MICALI ANGELA

– MAZZARA CESARE

– SCHMID CRISTIANE

– MARINI LUCIANA

– GALLIANO MARIA

– SIROLI PAOLO

– PASTORELLO SALVATORE

– ALLAVENA ROMILDA

– GOLA LUIGINA

– LIGAMMARI NUNZIO

– SIBOLDI TERESA

– BERTARONE MARIA