Ventimiglia, si gettano nel Roja per sfuggire ai carabinieri. Due nordafricani in ospedale

Ventimiglia. Due nordafricani si sono gettati nel fiume Roja per sfuggire a un controllo dei carabinieri. E’ successo intorno alle 13,30 nei pressi di Marina San Giuseppe, in via Trossarelli. Per poter recuperare i due uomini, poi risultati irregolari in Italia, le forze dell’ordine hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Una volta riportati a terra, i due stranieri sono stati accompagnati in ospedale a Sanremo per accertamenti: sembra che uno dei due sia stato colto da un principio di ipotermia per essere rimasto nell’acqua fredda del fiume.

I carabinieri stanno compiendo accertamenti per ricostruire l’accaduto e capire il motivo per cui i due magrebini siano fuggiti durante i controlli.