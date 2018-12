Ventimiglia. Un cinquantenne è rimasto ferito stamane in via Otto Case in frazione Sealza. L’uomo, norvegese residente in Francia, era in sella al proprio scooter quando si è scontrato con una Renault Megane condotta da una donna che viaggiava insieme ai propri figli, due bambini piccoli, e alla madre, rimasti fortunatamente illesi.

Lo scooterista è invece rovinato a terra e ha riportato un trauma cranico, un trauma alla schiena e varie contusioni. Immobilizzato con il collare sulla tavola spinale, l’uomo è stato trasferito in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo da un equipaggio della Croce Verde Intemelia intervenuto insieme all’automedica del 118.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che ricostruiranno la dinamica dell’incidente.