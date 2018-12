Ventimiglia, presidio della polizia locale a Ponte San Ludovico insieme agli alpini. In molti si chiedono il perché

Ventimiglia. Da ieri, insieme agli alpini, una pattuglia della polizia locale di Ventimiglia presidia il valico di frontiera di Ponte San Ludovico. In molti, attraversando il confine, hanno notato la presenza degli agenti (oggi coadiuvati da una pattuglia della polizia di stato) e si sono chiesti quale ne sia il motivo.

Considerati i compiti assegnati ai vigili, tra i quali di certo non compare la difesa dei confini nazionali, non sembrano esserci poi tante spiegazioni. L’unico motivo che può aver spinto gli agenti della polmunicipale a pattugliare il calcio di frontiera può essere la presenza dell’ormai noto ‘melonaro’ che vende frutta e verdura in cassetta e che, da sempre, infastidisce i commercianti, regolari, del mercato coperto.

Sarà dunque per contrastare il commercio alimentare abusivo che i vigili si sono spinti fino al confine? Di certezze, al momento, non ce ne sono. L’unica cosa certa è che nel centro cittadino i problemi sono ben altri: vuoi per il traffico sempre più congestionato traffico in centro, per le discariche abusive che imperversano in città, per problemi legati all’edilizia e per il far rispettare l’ordinanza anti-slot per contrastare la ludopatia, più che in frontiera, la già decimata polizia locale, in perenne carenza di organico, dovrebbe (forse) essere più presente in centro che in frontiera.