Ventimiglia, polizia locale trova un cane in frazione Verrandi e lo porta in salvo

Ventimiglia. Si è conclusa con un gesto di amore e attenzione verso gli animali, l’ultima domenica del 2018 di lavoro per gli agenti della polizia locale della città di confine che hanno trovato un cane femmina che vagava in frazione Verrandi e l’hanno tratta in salvo, portandola al sicuro.

La bestiola è stata custodita dagli agenti finché non è giunto il servizio veterinario dell’Asl 1 imperiese che ha preso in consegna l’animale in attesa di ritrovare il suo padrone.