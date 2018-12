Ventimiglia piange Andrea Grani, presidente della Banda cittadina

Ventimiglia. E’ morto alll’ospedale di Bordighera il presidente della Banda musicale Città di Ventimiglia Andrea Grani, 74 anni. La notizia della morte dell’uomo, conosciutissimo, è ben presto trapelata, gettando nello sconforto i tanti amici e conoscenti dell’uomo.

Grani ha lavorato a lungo in Comune, prima come autista dei pulmini delle scuole, poi come elettricista. Ma la sua passione è sempre stata quella della musica e per anni ha fatto parte della banda cittadina, della quale era presidente.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul social network Facebook. “Leggerai mille post per te che sei stato semplicemente UNICO in tutto”, scrive Marcello P., “Io non sono capace di salutarti e di trovare le parole per dirti “addio” e lasciarti andare lassù. Beh inizia come hai fatto con me a cercare e ritrovare i tuoi musicanti così da creare la tua Banda che nessuno mai potrà toccare … ti voglio bene Andrea … posso dirti semplicemente con tutto il cuore “GRAZIE”. Grazie perché ricorda “non si muove foglia che Grani non voglia !!! “.

Ale C.: “E’ impossibile……….Ciao Andrea mancheranno le tue risate”.