Ventimiglia, online il bando della Fondazione Casartelli-Perraro a sostegno dei progetti per il territorio

Ventimiglia. La Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro ha pubblicato il bando per la presentazione della richiesta di contributi per le iniziative e i progetti da realizzare nel 2019. Il regolamento, con tutte le informazioni, è scaricabile online dal sito www.fondazioneliviocasartelli.org ed è consultabile attraverso la pagina Facebook della Fondazione (Fondazione Livio Casartelli Ippolita Perraro – Ufficiale).

La Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro ha infatti stanziato 20 mila euro a sostegno degli interventi più meritevoli proposti dai vari soggetti (Enti, Istituti scolastici, Associazioni e Fondazioni) senza fini di lucro, con sede legale e operativa nel territorio della città di Ventimiglia.

Le richieste di compartecipazione per ottenere i contributi dovranno rientrare in uno dei seguenti settori: attività e beni culturali; educazione, istruzione e formazione, volontariato, filantropia, promozione sociale, tutela della salute e del benessere psicofisico; sviluppo locale; associazionismo, protezione e ricerca in materia ambientale. Il termine di presentazione delle domande è il 15 febbraio 2019.

I dettagli del bando verranno illustrati nel corso di un incontro pubblico organizzato dalla Fondazione. L’appuntamento è fissato il 26 gennaio alle 16 presso la Biblioteca Civica, in piazza Bassi a Ventimiglia.