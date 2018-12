Ventimiglia, nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Partirà il 4 gennaio il percorso formativo per gli aspiranti volontari della Croce Verde Intemelia organizzato allo scopo di aumentare il numero di volontari in modo garantire una risposta concreta e costante alle sempre crescenti richieste della popolazione.

Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni, fare volontario è una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto a se stessi. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, per quanto ciò che facciamo possa sembrarci poco, stiamo facendo la differenza nella loro vita come nella nostra. Significa non solo lavorare per le persone, ma con le persone, all’interno della propria comunità.

Il corso di formazione che inizierà il 4 gennaio prossimo fornirà ai partecipanti tutte le nozioni che serviranno a prepararsi per la realizzazione della propria azione di volontariato. Al termine del corso è previsto un esame e, in seguito, un tirocinio sotto il consiglio e la disponibilità di volontari esperti.

Per iscriversi al corso è necessario passare dalla sede della Croce Verde Intemelia, in piazza XX Settembre a Ventimiglia. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0184 351175 o inviare una email a info@croceverdeintemelia.com.