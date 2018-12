Ventimiglia, nel periodo natalizio arriva la pista da pattinaggio su ghiaccio ecologico

Ventimiglia. Buone notizie per turisti e residenti: il Natale in città avrà qualcosa in più . Dal 7 al 27 dicembre al 27 gennaio 2019, verrà istallata una pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico.

La zona dove sorgerà l’impianto , di circa 150 metri quadri, è quella del Belvedere del Resentello, ritenuta dall’Amministrazione Ioculano come “location centrale e maggiormente suggestiva”.

La struttura, che non presenta spese di mantenimento energetico, costerà alle casse comunale poco più che 4.000 euro.