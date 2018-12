Ventimiglia. Tra canti e brindisi gli alunni della scuola di Latte hanno raccolto la testimonianza e le memorie dei nonni. Ognuno di loro ha donato un sacchetto di caramelle ricevendone in cambio un angioletto con Gesù Bambino.

Una scuola, quella di Latte, che vuole insegnare il rispetto per gli anziani che si traduce in rispetto per la memoria della nostra terra e delle nostre tradizioni. Questo è il cardine su cui é stata improntata questa bellissima iniziativa, mirata a perseguire uno dei molteplici obiettivi del progetto formativo: l’integrazione.