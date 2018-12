Ventimiglia. Circa centocinquanta “gilets jaunes” hanno raggiunto la barriera autostradale a Ventimiglia, rallentando il traffico veicolare dalle 11,40 alle 14,45, quando sono tornati in Francia. Come già successo lo scorso 8 dicembre, i “gilets” francesi hanno lanciato qualche fumogeno e fermato i mezzi pesanti. Nel corso della protesta si è registrato un chilometro di coda in direzione Italia, dovuto al fatto che le auto venivano fatte transitare lentamente. Non si sono registrati ulteriori disagi. Prima di lasciare il presidio, i francesi hanno cucinato e consumato il loro pranzo direttamente in autostrada, davanti a un dispiegamento di forze di polizia che non ha consentito ai “gilets” di oltrepassare la barriera autostradale.

