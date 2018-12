Ventimiglia, la Croce Verde Intemelia rinnova le cariche sociali

Ventimiglia. Il prossimo 3 febbraio ha termine il mandato triennale del Consiglio Direttivo della Croce Verde Intemelia ed in quella data si svolgeranno nuove elezioni per il rinnovo della cariche associative (Consiglio Direttivo, Revisori Contabili e collegio dei Probiviri).

Il triennio che sta per terminare è stato un triennio difficile durante il quale si sono però raggiunti importanti risultati a fronte dei quali il Consiglio Direttivo uscente lascerà a chi subentrerà un’associazione più forte e stabile di quella che aveva ereditato. Quando nel 2016 l’attuale Consiglio, in parte rivisitato con la sostituzione in corso d’opera di alcuni suoi elementi, ha iniziato il suo lavoro ha trovato un’associazione che versava in una situazione economica difficilissima con il reale rischio di dover chiudere per crisi di liquidità ed un parco automezzi vecchio con ambulanze ed auto mediche che avevano accumulato percorrenze anche superiori ai 400 mila chilometri e che dovevano essere assolutamente sostituite pena il blocco dell’operatività.

Grazie al costante aiuto dei volontari che sono rimasti e a quelli che si sono aggiunti, ai dipendenti ed in particolare alla cittadinanza che ha continuato a credere nella Croce Verde Intemelia e ad alcuni generosi donatori, che hanno voluto darci fiducia e sostenerci con importanti donazioni, è stato possibile iniziare a percorrere la via del risanamento e del quasi completo rinnovo del parco automezzi attualmente composto da 12 tra ambulanze ed auto.

Sono state acquistate quattro nuove ambulanze, quattro auto mediche, un furgone attrezzato per il trasporto disabili e sono in arrivo altre due nuove ambulanze, di cui una di assoluta avanguardia tecnologica, già completamente finanziate.

E’ stato inoltre messo a norma l’edificio della sede e sono stati risanati i bilanci ricostituendo i fondi previsti per legge e tutto questo è stato fatto nel rispetto dei contratti di lavoro per gli attuali 10 dipendenti e di quanto previsto dalla legge sul volontariato.

Abbiamo infine migliorato la nostra capacità operativa: nel corso del 2018 abbiamo infatti effettuato circa il 10% in più dei servizi svolti nello stesso periodo del 2017 con una percorrenza chilometrica superiore del 22% a quella dell’anno precedente.

Nel 2017 siamo anche entrati a far parte della Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ANPAS – che riunisce in Italia 880 Pubbliche Assistenze come la nostra.

Il prossimo triennio sarà ancora un triennio importante durante il quale dovranno essere superate altre impegnative sfide che vanno dalla piena applicazione della legge sul terzo settore, dalla crisi del volontariato tra i giovani, dal rinnovo della convenzione con la Regione Liguria ed ASL e dal paventato pericolo di vedere le Pubbliche Assistenze, che vantano decenni di onorata storia, essere messe in concorrenza con organizzazioni private che operano con finalità di lucro.

Alle elezioni che si svolgeranno domenica 3 febbraio 2019 potranno presentare la candidatura tutti i soci maggiorenni con un’anzianità di almeno 3 mesi alla data delle elezioni, che non siano sospesi e che siano in regola con le quote associative previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno consultabile sul sito della Croce Verde Intemelia. Le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale presso la sede sociale nel periodo compreso tra le ore 0.00 del 24 dicembre 2018 alle ore 24.00 del 14 gennaio 2019. L’elenco dei candidati sarà reso noto il 24 gennaio 2019.