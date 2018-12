Ventimiglia. Grazie alle offerte date dalla popolazione nei vari corsi di disostruzione pediatrica svolti, la Croce Verde Intemelia è riuscita ad acquistare due manichini baby che vanno ad aggiungersi ai tre già presenti.

Per questo motivo i volontari ringraziano la popolazione, “è solo grazie a loro se siamo riusciti a fare questo prezioso acquisto”. Inoltre “ringraziamo i colleghi del signor Franco Settineri per aver donato in sua memoria due zaini da soccorso con relative attrezzature. Saranno equipaggiati di dae e saranno impiegati per le squadre a piedi durante le manifestazioni”.