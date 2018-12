Ventimiglia, l’8 dicembre appuntamento con la giornata benefica dell’Aceb

Ventimiglia. L’Aceb, associazione culturale eventi benefici di Camporosso, organizza per sabato 8 dicembre una giornata benefica. Sarà presente un gazebo in via Repubblica, angolo Via Roma a Ventimiglia, dalle 8 alle 19 con:

Centri tavola di tutte le misure, candele natalizie, cuoricini con la stella di Natale da appendere all’albero, varie palline di Natale, tanti altri oggetti fatti dai nostri volontari, palline di Natale griffate #aceb in serie limitata, agende griffate Aceb, penne griffate Aceb, biglietti della sottoscrizione a premi con diversi cestini di Natale di qualità.

Nel pomeriggio, sarà presente al gazebo Babbo Natale che distribuirà caramelle e cioccolatini ai più piccini, non mancherà il Bau Bar, per i pelosetti che ci verranno a trovare ci saranno biscottini, crocchette e acqua.

A partire dall’8 dicembre 2018, due volontarie passeranno per i negozi distribuendo i cuoricini con la stella di Natale da appendere all’albero, saranno in divisa, con cartellino di riconoscimento e rilasceranno la ricevuta sull’offerta libera.

Sabato 15 dicembre, ci troverete col gazebo in via Braie dal parcheggio del Mercatò ex Maxi Sconto a Camporosso, dalle 8 alle 19.

Il ricavato delle due giornate andrà tutto alle due associazioni vincitrici del bando di Aceb 2018, Croce Azzurra di Vallecrosia per l’acquisto di un’ambulanza di rianimazione e Protezione Civile di Camporosso per l’acquisto di un mezzo spargisale.