Ventimiglia, sicurezza e critiche alla Lega: Iacobucci si dissocia da Galluccio

Ventimiglia. “Il pensiero espresso sul decreto Salvini e sull’attività dell’onorevole di muro dal coordinatore cittadino di fratelli d’Italia Francesco Galluccio è stato espresso a titolo personale”.

A precisare e correggere il tiro sulle dichiarazioni di questa mattina della sezione locale del partito della Meloni e il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, che spiega: “Fratelli d’Italia ha votato con convinzione il decreto sicurezza del ministro degli interni Salvini che rende il nostro paese e anche la città di confine più sicura, più vivibile e garantisce alla giustizia e all’ordine pubblico coloro che fino ha pochi giorni fa vivevano nel caos più totale . L’onorevole Giorgia Meloni per prima ha espresso il suo compiacimento per l’approvazione del decreto sicurezza a cui abbiamo dato come fratelli d’Italia tutto il sostegno parlamentare possibile.

Riguardo l’attività dell’onorevole Flavio di Muro non devo essere io, che tra l’altro gli sono amico personale, a dirlo ma è un rappresentante del nostro territorio, prezioso e utile, sempre presente con il quale intratteniamo relazioni politiche importanti nell’interesse della nostra provincia.

Con la Lega in generale c’è un’alleanza fatta di contenuti e di programmi ed intese elettorali anche in vista del 2019 dove insieme andremo a concorrere per scalzare dagli scranni dei comuni più importanti della nostra provincia come Ventimiglia e Sanremo sindaci di sinistra che sono il vero problema dell’economia , dell’ordine e del buon governo del nostro territorio.

Se l’amico Galluccio di Ventimiglia che fino ad oggi è stato un prezioso collaboratore ha problemi personali con i nostri alleati evidentemente non potrà più rappresentare fratelli d’Italia che invece con la lega è alleata su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo in provincia di Imperia nella quale abbiamo un ottimo rapporto che vogliamo preservare da qualsiasi polemica”.