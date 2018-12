Ventimiglia. Al momento si registra una coda di 1 km tra il Confine di Stato e Ventimiglia in direzione Italia a causa della manifestazione dei “Gilets jaunes“. Autostrada dei Fiori consiglia agli automobilisti che si dirigono in Francia di uscire dall’A10 prima del casello di Ventimiglia.

Come annunciato nei giorni scorni, i manifestanti sono tornati ad invadere le corsie autostradali, raggiungendo, per la seconda volta, la barriera con l’Italia. Già lo scorso 8 dicembre, oltre 200 francesi avevano raggiunto il confine con l’Italia, bloccando il traffico ad intermittenza per distribuire volantini con le richieste fatte al Governo.

Il valico di frontiera di Ponte San Ludovico è attualmente chiuso per via della manifestazione in corso.