Ventimiglia. Un furgone è andato completamente distrutto dalle fiamme, questa mattina, in via Asse. Stando ai primi accertamenti l’incendio sarebbe stato causato da alcune lucine di Natale sistemate sul portellone posteriore del mezzo, in sosta da oltre un anno in un terreno sotto strada.

A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti con la polizia.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto e non si escludono altre ipotesi dietro il rogo.

