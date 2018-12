Ventimiglia, forze dell’ordine presidiano il mercato del venerdì. Diminuiti i venditori abusivi

Ventimiglia. La polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale hanno disimpegnato un servizio anti abusivismo commerciale, disposto dal questore di Imperia Cesare Capocasa, concentrato sull’area del mercato ambulante settimanale ed esteso anche alle sue zone limitrofe.

Azioni di prevenzione e di contrasto sono state effettuate con successo anche nei giorni scorsi.

Agenti in uniforme e in abiti civili si sono mossi in una continua perlustrazione all’interno dell’area di vendita e hanno sorvegliato e impedito lo stazionamento e l’accesso dei venditori abusivi.

Molti di loro, hanno invano sostato nelle vicinanze, privi di merci al seguito, e sperato in un allentamento dei controlli, che non c’è stato, per procedere a recuperare i prodotti falsi, preventivamente nascosti per evitare il loro sequestro, e proporli in vendita.

È stata valutata una netta diminuzione delle presenze di venditori abusivi con merce al seguito durante l’orario di apertura del mercato, in particolare in alcune zone e nelle ore di punta.

Le attività si sono svolte in modo ordinato e sereno.

Sono state controllate decine di persone, presidiate le stazioni ferroviarie, le uscite autostradali e l’Aurelia, gli autobus.

Circa cento gli oggetti con marchio contraffatto, sottoposti a sequestro penale contro ignoti in due interventi operati dal personale di Polizia, scovati in uno dei nascondigli utilizzati dai venditori illegali per aggirare i controlli di Polizia, all’interno dei giardini pubblici T. Reggio.

È stato predisposto un ulteriore inasprimento dei servizi di controllo e prevenzione durante il periodo delle Feste natalizie.