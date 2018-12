Ventimiglia, eletti i consiglieri della Bocciofila di Roverino per il biennio 2019/2020

Ventimiglia. Si sono svolte le elezioni per il direttivo della società Unione Bocciofila Roverino per il biennio 2019-2020, che per la prima volta dopo 40 anni non avrà Franco Paganelli come presidente, visto che non si è ricandidato.

Grazie alla professionalità della commissione elettorale composta dai soci Giuliano Manozzo e Barbara D’orsi le operazioni di voto e il conseguente scrutinio sono terminati alle 19. Hanno partecipato al voto ben 125 soci che con le loro preferenze hanno eletto per il biennio 2019/2020 i seguenti consiglieri: con voti 61 Vallepiano Costante, con voti 30 Siccardi Giovanni seguono Paganelli Massimiliano voti 29, Mattina Severina voti 25, Paganelli Roberta voti 20, Nardi vanni voti 19, Gerbaudo Elio voti 13. Importante la presenza femminile nel consiglio con le due candidate entrambe elette.