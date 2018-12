Ventimiglia, dal 22 dicembre torna il “Treno della neve” per Limone Piemonte

Ventimiglia. Dopo un anno di stop a causa di lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo, torna a grande richiesta il “Treno della neve“.

Dal 22 dicembre fino al 24 febbraio, tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi ai treni che circolano quotidianamente se ne aggiungeranno due straordinari da e per la stazione sciistica di Limone Piemonte, per la gioia di tutti gli sciatori, impazienti di arrivare sulle piste di buon mattino.

Il treno partirà alle 6.48 dalla stazione di Ventimiglia, arrivo previsto a Limone Piemonte alle 8.27. Il ritorno sarà invece alle 17.55, con arrivo nella stazione della città di confine alle 19.37.

Come in passato, con il biglietto del treno sarà possibile acquistare lo skipass per la giornata ad un prezzo ridotto.