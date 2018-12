Ventimiglia, crolla pino dentro al cimitero. Distrutte lapidi

Ventimiglia. Un pino alto circa dieci metri si è abbattuto all’interno del cimitero comunale a Roverino. Nella caduta, il maestoso albero ha distrutto diverse lapidi appartenenti a tombe presenti nel terreno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno lavorato per circa un’ora per mettere in sicurezza l’area. Al momento del crollo, non transitava nessuno, ma è probabile che il Comune, dopo quello effettuato nei giardini pubblici Tommaso Reggio, ora debba effettuare un censimento degli alberi a rischio anche al camposanto.

A provocare il crollo sarebbe stato il forte vento, unitamente alle condizioni non proprio ottimale dell’albero.