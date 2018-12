Ventimiglia, celebrata alla Bocciofila di Roverino la messa di Santo Stefano

Ventimiglia. Come è bella tradizione anche quest’anno alla Bocciofila di Roverino è stata celebrata la S.Messa di Santo Stefano (26 dicembre) officiata dal nuovo parroco don Mario (originario del Perù), assieme al diacono Costantino Limon. Alla cerimonia religiosa ha fatto seguito lo scambio degli auguri di buone feste.

Ricco di iniziative il programma di attività del nuovo direttivo, scaturito dalle votazioni del 7 e 8 dicembre, riepilogato dal neo presidente Costante Vallepiano. Si inizia il 5 gennaio con una gara sociale di bocce aperta a tutti gli appassionati, poi una trasferta in pullman, sabato 12 gennaio, per seguire la squadra impegnata in provincia di Asti nel Campionato nazionale di promozione ( ex Serie C), con possibile “replica” sabato 26 gennaio con meta Centallo (Cn).

Assieme all’attività sportiva, i nuovi consiglieri Giovanni Siccardi, Giuliano Manozzo, Vanni Nardi, Severina Mattina, Roberta e Massimiliano Paganelli, Elio Gerbaudo ( con i soci “attivi”) cureranno, tra l’altro, l’impiantistica sportiva, il parco giochi, l’utilizzo della biblioteca ed il gioco delle carte in particolare le gare di “burraco”. Non mancheranno

le feste conviviali, la gara delle “casseruole” ecc. Per contatti e adesioni tel. (0184)998023 (e.r.).

(Foto E. Raneri)