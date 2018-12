Ventimiglia. “Questi sono i muri di contenimento delle ex scuole di San Lorenzo. Purtroppo stanno cedendo. Nessuno, dico nessuno, si sta preoccupando di risolvere questa cosa e di metterli in sicurezza!”. A segnalarlo, con tanto di foto, è il comitato di quartiere Magliocca Gallardi.

Il comitato segnala anche la presenza di alberi ormai secchi, che andrebbero dunque tagliati. “Il muro va rinforzato o messo, per lo meno, in sicurezza”, aggiunge, “Ci sono case, cavi della luce e pali in prossimità di, questo scempio quindi tutto molto molto a rischio. Per riuscire a far metter mano a qualcuno…. dobbiamo aspettare il peggio?”.