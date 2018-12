Ventimiglia. Natale all’insegna della tradizione nel centro storico della città di confine. Il falò acceso dal Sestiere Ciassa ha riscaldato i fedeli che si sono recati alla messa di mezzanotte in cattedrale. Ad attenderli, i carabinieri in alta uniforme: la divisa dell’Arma per le grandi occasioni.

Al termine della funzione religiosa, panettone, pandoro, cioccolata calda e vin brûlé sono stati distribuiti ai presenti dall’ente Agosto Medievale.