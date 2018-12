Ventimiglia Calcio, la juniores pareggia con il Pietra Ligure

Ventimiglia. La juniores pareggia nell’incontro casalingo con il Pietra Ligure (1-1) ma tutto sommato non si tratta di una giornata negativa perché anche il Ceriale primo in classifica non va oltre il 2-2 con il Celle Ligure: la distanza in graduatoria resta quindi invariata (2 punti). Ma alla ripresa del 2019 è in programma proprio il big-match con il Ceriale.

Il Pietra Ligure si è rivelata una squadra ben messa in campo, ordinata e “rinforzata” di parecchi elementi della prima squadra. Ma anche il Ventimiglia ha schierato quattro giocatori normalmente convocati in Eccellenza: Crudo, Luca Sammartano, Ierace e Oliveri. La partita è stata equilibrata sino al 73′ quando Crudo, imbeccato da Scortichini sul filo del fuorigioco, è scattato sulla fascia, è rientrato saltando un avversario e ha battuto con un gran tiro il portiere ospite Patrone.

Ma il vantaggio dei padroni di casa è durato poco. Otto minuti dopo un vero e proprio “gollonzo” ha permesso ai savonesi di raggiungere il pari. Un tiro di Ponzo dalla trequarti ha colpito in testa il compagno Bruschini, ne è venuto fuori un pallonetto che ha scavalcato l’incolpevole Zunino.