Ventimiglia Calcio, juniores a un punto dalla vetta

Ventimiglia. La juniores granata espugna il campo della Speranza di Savona (1-3) ma non riesce a riconquistare la vetta della classifica. Al primo posto rimane infatti il Ceriale, che ha battuto la Loanesi B mantenendo un punto di vantaggio.

I ragazzi di Luccisano hanno comunque disputato un’ottima partita, subendo l’unico gol soltanto negli ultimi minuti e quando il risultato era su 3-0. Per i granata hanno segnato Macrì, Currò e Verbicaro. Il Ventimiglia ha affrontato la trasferta savonese con gli uomini contati e con tre allievi 2003 in rosa. La partita è stata combattuta: non solo col fioretto.

Le prossime quattro gare saranno decisive per stabilire i valori in classifica. Attendono i granata il derby con il Camporosso e le partite con Dianese & Golfo, Pietra Ligure, Ceriale, tutte squadre di primo piano.