Ventimiglia Calcio, gli allievi espugnano il Marzocchini

Ventimiglia. Ancora un buon fine settimana per le giovanili del Ventimiglia Calcio, anche se molti ragazzi hanno riposato.

Gli allievi 2002 si sono imposti (in trasferta) sul Taggia. Finale al Marzocchini: 1-4. Per i granata hanno segnato Farruggia (doppietta), Sparma e Saccà. Non altrettanto bene hanno fatto gli esordienti 2007 in un secondo confronto con il Taggia, svoltosi questa volta al Morel. I granata hanno perso per 3 tempi a 2, rete di Saladino per il Ventimiglia.

Allo Sclavi gli esordienti 2008 granata si sono imposti in maniera netta sull’Atletico Argentina (3 tempi a 0). Infine i pulcini 2009 hanno pareggiato nella partita casalinga con la Virtus (2 tempi a 2).