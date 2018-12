Ventimiglia, baratto natalizio allo Spazio 06

Ventimiglia. Sabato 22 dicembre si terrà il baratto natalizio.

Consiste nello scambio di beni con altri beni ed è occasione di incontro e di relazione. Lo scopo è quello di favorire anche il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di uso quotidiano, diffondendo una cultura del recupero, evitando lo spreco di risorse e l’accumulo di spazzatura, nell’ottica di una economia ecosostenibile e di solidarietà sociale.

Il baratto natalizio tra bambini è lo scambio di giochi o libri usati in buono stato, sotto forma di dono. portando il proprio regalo fasciato e impacchettato si potrà riceverne un altro in cambio, estratto a sorte in base alla propria fascia d’età.

La locandina: 12-2018 natale verticale, Spazio ZeroSei_Ventimiglia – volantino 22 dicembre