Ventimiglia. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti ieri sera per spegnere le fiamme divampate dal bagagliaio di un’auto che stava transitando in via Forte San Paolo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Solo il conducente è rimasto lievemente intossicato dal fumo sprigionatosi dalla vettura.

[Foto di Nico Martinetto]