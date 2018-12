Ventimiglia, assemblea generale dei soci alla Bocciofila di Roverino

Ventimiglia. Il programma di mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, prevede alle 11 la messa al campo officiata dal parroco di Roverino don Mario in suffragio dei soci defunti.

Alle 16 in prima convoca e alle 16.30 in seconda convocazione, segue l’assemblea generale annuale di tutti i soci con la relazione dell’attività 2018 e la presentazione del nuovo consiglio direttivo con i programmi per il nuovo anno. Seguirà dibattito e brindisi augurale. “Nell’attesa la società UB Roverino augura a tutti i lettori buone feste” – fa sapere la Bocciofila.