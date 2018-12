Ventimiglia, applausi per il concerto di Natale della scuola media Biancheri

Ventimiglia. Ieri pomeriggio, mercoledì 19 dicembre, alle 17 si è tenuto, presso l’aula magna, un concertino di Natale dei ragazzi dei laboratori musicali della scuola media Biancheri di Ventimiglia.

Vi hanno partecipato tutti i ragazzi dei laboratori musicali: flauto, flauto dolce, clarinetto, chitarre, bassi, metallofoni, percussioni, tastiere e coro e la partecipazione straordinaria dell’arpa. Il programma come tema aveva la libertà:

Sono stati eseguiti brani di J.Lennon, A.Piazzolla, Vangelis, Battisti, De Andre’, B. Dylan, Jovanotti, Bach, Hugues e brani natalizi. Il pubblico attento è stato coinvolto nelle esecuzioni dei brani che prevedevano un intervento corale ed hanno partecipato con entusiasmo. I brani eseguiti:

Imagine, Il mio canto libero, Viva la libertà, Libertango, Tempo libero, Blowin’in the wind, Stella d’oriente, Jingle bells, A little bit of Bach, Stille nacht, Azerba blue.

A gennaio 2019 riprenderanno i corsi.