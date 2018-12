Ventimiglia, a Palazzo Comunale un incontro sulla fatturazione elettronica

Ventimiglia. Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica scatta per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti.

L’invio della fattura al SdI può avvenire direttamente da parte del fornitore o per il tramite di un intermediario, ferma restando la responsabilità in capo al fornitore stesso. Pertanto, i contribuenti sono tenuti ad adeguare i propri sistemi informativi aziendali al fine di inviare e ricevere fatture elettroniche in formato .XML, attraverso il Sistema di Intercambio.

In pratica, dal 1° gennaio 2019, le fatture elettroniche dovranno essere convertite in formato .XML. La Confesercenti Imperia ha risposto alle richieste degli esercenti, decisamente disorientati di fronte a questi obblighi, sottoscrivendo un accordo, profondamente innovativo, per facilitare l’accesso alla fattura elettronica con una soluzione smart e dare la possibilità di ricavarne un profitto.

Ino Bonello, presidente di Confesercenti Imperia, ha infatti costruito un accordo di collaborazione con CompEd Servizi, azienda ligure protagonista a livello nazionale nella progettazione e realizzazione di software d’avanguardia, per offrire ai propri associati FattApp, l’applicazione che rende la fatturazione elettronica facile e veloce come un’app.

Sergio Scibilia, segretario provinciale ha affermato: “Siamo soddisfatti di aver raggiunto una intesa davvero innovativa, cercando di trasformare un problema in un’opportunità. Ci siamo assicurati un servizio di alta qualità a costi competitivi, compresa l’assistenza per i soci”.

“L’accordo - aggiunge il presidente Bonello - è immediatamente operativo e così i nostri associati potranno produrre e consultare qualunque fattura sia da pc e tablet che da smartphone”. Lunedì 10 dicembre alle 10 a Ventimiglia si terrà un incontro specifico sul tema presso il Palazzo Comunale di piazza XX Settembre nella sala 25 aprile.