Vallecrosia, semaforo rotto davanti alle scuole “Doria”. La lamentela di un cittadino

Vallecrosia. Un cittadino vuole esprimere il proprio disagio in merito alla situazione che si è creata a seguito del semaforo rotto davanti alla scuola “A.Doria”.

“È insostenibile andare avanti col semaforo rotto delle scuole sulla via romana. Ieri sera dopo le venti ci sono stati alcuni episodi che hanno messo a serio rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. Bisogna riconoscere al comando vigili che negli orari in cui hanno garantito la loro presenza hanno ridotto il disagio al minimo.

Mi chiedo come sia possibile impiegare tutto questo tempo per riparare un semaforo in una zona altamente trafficata nei pressi delle scuole con tutti i rischi che ne conseguono. Si sarebbero potuti utilizzare dei semafori provvisori per evitare tutti questi disagi. Questa la dice lunga su come il nostro comune intervenga in maniera tempestiva per garantire l’incolumità dei cittadini. Auspichiamo che venga risolta a più presto questa problematica”.