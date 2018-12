Vallecrosia. Dopo giorni e notti trascorsi a setacciare il territorio comunale, sono state sospese le ricerche a terra di Rita Martini, 74 anni: la pensionata, ed ex volontaria della Caritas, abitante in via Angeli Custodi di cui non si hanno più notizie dallo scorso 27 novembre.

Dopo l’intervento dei cani molecolari dell’unità cinofila dei carabinieri di Firenze che hanno ristretto il perimetro delle ricerche tra la foce del torrente Verbone e le spiagge, a cercare Rita sono state diverse squadre ricerca persone della protezione civile di Vallecrosia, Soldano e Bordighera, coadiuvate dal gruppo alpini e dai Rangers d’Italia, che hanno battuto il territorio, percorrendo chilometri di spiagge, risalendo il torrente Verbone e cercando in ogni angolo la signora Rita.

Oltre all’intervento delle squadre a terra, a Vallecrosia hanno cercato Rita anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di La Spezia che ha scandagliato i fondali antistanti Vallecrosia e l’unità cinofila del 115 impegnata nelle ricerche nel letto del torrente. Si è alzato in volo, inoltre l’elicottero della capitaneria di porto. Ma tutto è stato, fino ad ora, vano.

Anche se resta la flebile speranza di trovare Rita Martini ancora in vita, le ipotesi più probabile sono che l’anziana, che viveva da sola, sia stata vittima di un incidente o di un malore al seguito dei quali sia caduta in mare o nella foce del torrente. E’ qui, infatti, che i cani molecolari dell’Arma hanno condotto i soccorritori. Non è neanche escluso, che la donna abbia compiuto volontariamente un gesto estremo.