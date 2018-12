Vallecrosia, sabato 8 dicembre giornata della donazione

Vallecrosia. La Fidas in collaborazione con la Croce Azzurra di Vallecrosia organizzano una giornata di raccolta sangue e reclutamento di nuovi donatori il prossimo sabato 8 dicembre dalle 8 alle 11.30 in piazza della stazione di Vallecrosia, davanti alla sede della Croce Azzurra.

Per diventare donatore basta essere maggiorenni, pesare più di 50 kg ed essere in buona salute. In questa occasione gli aspiranti donatori saranno sottoposti a prelievo ematico e visita medica preventiva per accedere alla donazione.

La donazione di sangue è un gesto semplice ma importante: il donatore è fondamentale per garantire terapie agli ammalati, svolge un ruolo attivo come cittadino, per gli altri e per sé, mantenendo lo stile di vita sano richiesto e sottoponendosi a controlli ematici frequenti.

Inoltre, per i ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 35 anni, sarà possibile effettuare, con un semplice prelievo ematico, la tipizzazione per l’inserimento nel Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

Ricordiamo inoltre che è possibile donare il sangue ed effettuare la tipizzazione per la donazione di midollo osseo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.45 presso il centro fisso di Ventimiglia, in via Brigate Partigiane 2D (vicino al nuovo sottopasso di via San Secondo). Per informazioni è possibile contattare il centro raccolta Fidas al numero 0184 235279.